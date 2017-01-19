NBA》美媒：籃網不該再想著林來瘋

籃網隊控衛林書豪(右)本季陷入受傷麻煩，重創球隊戰績。(美聯社資料照)

由於主控林書豪缺陣，籃網再度連敗不止，一如外界的季前預測，籃網不單在東區敬陪末座，目前為止只取得了8勝，是全聯盟唯一還沒有取得10勝的球隊。美媒《HoopsHabit》指出，籃網的球迷此刻不該再寄望「林來瘋」。

文章作者Ed Easton表示，林書豪經過2012年那12場震撼人心的精采演出之後，毫無疑問是聯盟最受歡迎的球員之一。後來林書豪轉隊至火箭、湖人，他其實就變回了一名普通的控衛。球迷不宜再以「林來瘋」的標準來期待他，應該專注在真正的林書豪身上。

該文指出，真正的林書豪可以率領籃網的年輕球員打出一些亮點，但他不是救世主，要期待他扭轉乾坤反而是不公平的。林書豪永遠是籃壇的勵志故事、球員們追逐夢想的模範，他也會保有廣大的粉絲，但是這些對他的不切實際的期望應該要停止了。

話雖如此，但比較林書豪當年與本季(只打了12場比賽)的表現，其實林書豪的表現並沒有退步。以每36分鐘的數據來說，林書豪本季打出了最好的成績，比林來瘋的那一年更好，本季他有最多的得分、助攻、籃板、命中率，以及更少的失誤，都表示他的球技愈來愈成熟，目前唯一的大敵只有他的健康狀況。再說，此刻指望著林書豪的不單是球迷，教練艾金生也正眼巴巴地盼著他的愛將回歸。

(中時電子報)