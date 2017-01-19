前總統老布希 呼吸急促住院

高齡92歲的退休美國總統老布希（George H.W. Bush）因肺炎被送進休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）的加護病房。(圖片取自美聯社)

高齡92歲的退休美國總統老布希（George H.W. Bush）因肺炎被送進休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）的加護病房，目前治療情況良好，但仍需留在加護病房接受觀察。

美前總統老布希發言人麥格拉斯今天表示，他因呼吸困難，周六（14日）被送進醫院，目前情況穩定，預料數日內就能出院返家。而他的妻子、91歲的芭芭拉（Barbara Bush）也因咳嗽被送進同一間醫院。

老布希是目前美國4位在世前總統中年齡最大者，他自1989至1993年擔任美國總統，老布希還罹患帕金森氏症，現在以輪椅代步，近來公開露面時看起來相當虛弱。

老布希稍早宣布因健康狀況及年事已高，他和夫人芭芭拉（Barbara）將不會出席川普20日就職大典。但老布希的長子、美國第43任總統布希將會出席。

(中時電子報)