台13間文學館舍攜手慶雞年！邀民眾闖關拿好禮
慶雞年，來台灣13家文學館看展得知識、闖關得好禮！國立台灣文學館與文學館家族共同推出「春日文學探險記」活動，讓民眾在春節與寒假時，可以至全台各地的文學館舍玩遊戲、拿好禮，活動時間由1月20日至3月31日。
期間可至台文館或齊東詩舍現場索取尋寶圖，深入淺出的闖關遊戲卡，讓民眾在遊戲中認識文學與博物館之美，完成闖關的探險者即可獲贈「2017年年春暖限量版書籤」及「限量禮品抽獎劵」各乙張，參加抽獎就有機會獲得台文館文創好禮，每雙週抽出兩名幸運兒，並同時推出週末版尋寶圖，與全台各地文學館舍串連。
「春日文學探險記」活動參與的館舍分布於全台灣北、中、南各處，包含北部齊東詩舍、林語堂故居、紀州庵文學森林、李榮春文學館；中部賴和紀念館、南投文學資料館；南部國立台灣文學館、葉石濤文學紀念館、柏楊文物館、楊逵文學紀念館、高雄文學館、鍾理和紀念館、屏東旅遊文學館，活動期間每逢週末，台文館與當週舉辦活動的友館，會於FB上刊登週末版驚喜關卡，答對問題的探險者，也可得到「2017年年春暖限量版書籤」。
台文館廖振富館長表示，文化部暨教育部於106年1月至3月期間，串連部屬博物館舉辦「博物館尋夢寶」活動，並由各館自行規劃闖關機制，為配合並推廣此活動，本館特別設計文學主題活動「春日文學探險記」，不但增進各地文學館舍串連，也使民眾能夠透過找尋寶物的過程，認識各館舍文物。
(中時電子報)
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