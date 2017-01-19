美太平洋司令：IS可能在亞太增加攻擊

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美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harvey Harris）海軍上將警告，返國的伊斯蘭國（IS）戰士可能在亞太地區發動更多的攻擊行動。

法新社報導，哈里斯說，由於在中東逐漸失去控制的地區，來自孟加拉、印尼和其他地區的激進IS戰士可能針對他們的國家發動攻擊。

他在新德里舉行的地緣政治會議上說：「這不是理論，這是真實的事。僅過去1年，IS已經表明將在如孟加拉、印尼、菲律賓、馬來西亞和美國等地發動攻擊。」

在此之前，印尼雅加達的一家智庫也警告說，主要的危險地區是菲律賓南部，在這個區域，有一些伊斯蘭極端組織已宣誓效忠IS。

去年1月，極端分子在雅加達發動自殺攻擊，造成4名攻擊者和4名平民喪生。

去年在孟加拉，與IS有關聯的好戰分子在一家餐廳殺害了20名人質。（譯者：中央社簡長盛）1060119

(中央社)