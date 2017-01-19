鋒面通過冷氣團南下 北台灣越晚越冷
中央氣象局表示，今天鋒面通過、冷氣團南下，北台灣上半天雲多下雨，下半天起受冷空氣影響，氣溫會像溜滑梯，越晚越冷；南部天氣則尚未明顯轉變，仍以多雲到晴為主。
氣象局指出，昨天晚上開始鋒面通過，今天北部及東半部也是容易有短暫雨的天氣；鋒面通過後，強烈大陸冷氣團將隨之南下，北台灣今天上半天由於雲多下雨的關係，氣溫將比昨天下降攝氏4到5度，下半天起受到冷空氣的影響，氣溫也會溜滑梯，越晚越冷。
氣象局說，冷空氣影響到中南部的時間預估會稍微晚一點，今天中南部天氣尚未明顯轉變，感受與昨天類似，以多雲到晴為主，預計中部高溫約24度，嘉義以南高溫仍可來到26至28度，不過到了明天也會明顯變冷，提醒大家要預先做好保暖的準備工作。
氣象局提醒，今天清晨西半部地區及金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，霧中行車也請注意安全。
今天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網網站http://goo.gl/hE5Oct。1060119
(中央社)
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