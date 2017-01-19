全台走春趣！來宜蘭傳藝燈籠節「聽講古」

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宜蘭傳統文化園區1/21（六）推出「燈籠節」重新開園。（本報系資料照）

懷念純樸的台灣味嗎？宜蘭傳統文化園區1/21（六）推出「燈籠節」重新開園，誠品書店將以【傳藝慢閃店】進駐，推出大手小手點燈籠、猜燈謎、擲寶趣等多項傳統活動，如「匠師繪本書」活動中聽大人講古，還有建築黃聲遠，將現身傳藝慢閃店與讀者分享在宜蘭建築經驗，邀民享受濃濃的懷舊風味

厝邊頭尾入來坐 揪夥懷舊古早日常

農曆年節假期，跟著誠品來一場走春之旅！進駐宜蘭傳統文化園區的誠品書店【傳藝慢閃店】，於「匠師繪本書」系列活動中，搬入繪本《宜蘭匠師》「囡仔坐揪夥，亭仔腳聽大人講古」場景，邀請讀者一同緬懷古早的美好日常。

1/21（六）開幕當日，於宜蘭默默耕耘20多年的建築師黃聲遠，將現身傳藝慢閃店與讀者分享新書《在田中央》，講述當代宜蘭青春、在地建築故事，免費邀請厝邊入來坐

工程師、郵務士 用鏡頭紀錄光陰的故事

南台灣藝文走春，誠品生活高醫店藝空間「2017年藝術家徵選計畫」以「親愛的」為概念，提供創作者發揮創意、嶄露頭角的平台。即日起至3/31（五），邀請新銳藝術家艾克斯策劃【眷。戀】攝影展，透過攝影與環境素材，重新詮釋眷村老屋的故事與生命，歡迎民眾一起分享心愛照片，藝術家將現場拼貼為藝術創作

台南文化中心店則舉辦人氣郵務士李翔的【差差工作日誌 台南在地時光】攝影展，捕捉他每天奔馳數十萬公里所見的人文風光，以及送信工作中與民眾的最美互動，愛樂人也別錯過音樂家朱頭皮、李欣芸分別於2/10（五）、2/12（日）在台南文化中心店分享音樂創作歷程。

雖說今年春節6天年假不如以往長，然春節就是要闔家歡、和久違不見的親朋好友多見面。不妨就出來走走，看看美麗的台灣、多接觸有趣的藝文活動，為自己的「雞年」迎向好的開始、增好運！

(中時電子報)