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慶雞年！迪化街買年貨、寧夏商圈嘗美味

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台北年貨大街
台北年貨大街開跑第一個週末假期，迪化街人潮「爆」滿，感受到濃濃的年節氣氛。（本報系資料照）

慶「雞年」，來迪化街採買年貨！品美味小吃、大玩DIY！2017台北年貨大街於1月13日熱鬧開跑！今年台北市府也設計一系列年味活動，邀民提前感受濃濃年味！

大稻埕故事工坊
來年貨大街採買年貨同時，也能到「大稻埕故事工坊」瞭解北台灣歷史。（林宜靜 攝）

除設置期間限定「大稻埕南北貨商行」與民眾及外籍朋友分享在地文化外，也在永樂廣場規劃1920年代扮裝拍照、書寫斗方的體驗區，假日更有街頭藝人以神明扮相與民眾互動同樂，多元豐富的活動，讓今年的年貨大街更有溫度。

20年代是大稻埕南北貨產業最繁盛的時
20年代是大稻埕南北貨產業最繁盛的時刻！今年北市府也特別在年貨大街設置「大稻埕南北貨商行」。（林宜靜 翻攝）

台北市市長柯文哲表示，在資訊快速變化，科技進步的時代，通訊軟體如此方便，人們卻容易不小心忘記人與人相處的感覺。台北年貨大街一直是台北最具代表性的經典節慶，今年的年貨大街除了各商圈和店家推出新春優惠外，還希望透過手作體驗等活動，讓大家回憶過年的本質「團圓」中，所隱含的「將祝福分享給親人朋友」的意義。

台北年貨大街裡有寫書法體驗
台北年貨大街裡有寫書法體驗，邀民感受濃濃年味。（林宜靜 攝）

此外，在台灣，有許多外籍朋友來工作、留學無法於年節返鄉與親人團圓，為讓外籍朋友在過年期間體驗台灣濃厚的過年氛圍與文化，也號召市民接待外籍朋友一起團圓，傳達台北是一個國際友善的城市。

迪化商圈理事長吳榮河表示，20年代是大稻埕南北貨產業最繁盛的時刻。今年北市府也特別在年貨大街設置「大稻埕南北貨商行」，帶大家循著老屋的痕跡一起認識復古商行如何擺設，並呈現在地南北貨商行的特色、分享私房年菜料理食譜及異國年節禮品，現場還有DIY手作賀卡活動，讓祝福的心意透過手寫的溫度，傳達過年的祝福給遠方的親人。

台北市長柯文哲開心和在場嘉賓一起自拍
台北市長柯文哲開心和在場嘉賓一起自拍。（台北市政府市場處提供）
寧夏夜市美味小吃多
寧夏夜市美味小吃多！備受觀光客喜愛。（圖為蚵仔煎，本報系資料照）

此外，在永樂廣場舞台體驗區還設計有1920年代大稻埕街景的拍照背板，假日還有手寫斗方、免費復古服裝租借，更有街頭藝人作神明扮相與民眾同樂，讓市民及外籍朋友在年貨大街期間體驗濃濃年味，還能與親朋好友分享祝福。

台北市長柯文哲於寧夏夜市發放發財金
台北市長柯文哲於寧夏夜市發放發財金。（台北市政府市場處提供）

另外，1月13日至1月22日商業處粉絲團上還有「今年新年跟我這樣過」的活動，邀請民眾打卡分享在年貨大街的體驗，還有機會獲得精美小禮！

(中時電子報)

「台北市商業處-猴呷猴七淘in taipei」官方FB粉絲團

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關鍵字：年貨大街雞年寧夏夜市
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