柯文哲視察第一果菜及漁類批發市場 未見韓國瑜

再8天就要過年了，台北市長柯文哲今天清晨5時前往第一果菜市場及漁類批發市場巡視並拜年，他向在場攤販及工作人員表示，感謝大家的努力，讓台北市民可以安心過好年，今年台北市議會已通過140億改建預算，預計年底就會開始開工從中繼市場開始蓋，盼大家積極參與設計，以讓新建的市場符合使用需求。

外界關注柯文哲是否會與台北農產運銷公司總經理韓國瑜同台，對此北農昨天表示韓國瑜今天會在果菜市場辦公室坐鎮指揮待命，今天兩人則並未同台。

柯文哲向大家拜年時表示，感謝大家過去一年的打拚，一早看到大家很忙碌，生意應該不錯，怕自己的巡視影響大家做生意，對此也表達歉意。

他說，再8天就要過年，祝福大家新的一年身體健康、萬事如意、闔家平安、賺大錢。談到市場改建，他說，感謝北市府、北市議會，今年已通過140億預算，預計年底開工，從中繼市場開始蓋，解決這個過去幾十年無法解決的問題。

柯文哲說，新的一年希望設計公司要常常開會，因為市場新蓋起來後還要再用50年，自己的國家的自己救，自己的公司自己顧，請市場幹部要常與設計公司開會討論市場設計，讓設計出來的市場，符合大家使用需求。

(中時)