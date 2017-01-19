聯準會稱經濟接近達標 美股大部分上揚

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彭博報導，由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）指出，美國經濟已接近達成聯準會設定的目標，美國主要股市大部分上揚。

道瓊工業指數跌22.05點或0.11%，報19804.72點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲16.927點或0.31%，報5555.654點。

標準普爾500指數漲4點或0.18%，報2271.89點。

費城半導體指數漲12.8756點或1.42%，報922.3594點。（譯者：中央社簡長盛）1060119

(中央社)