新絲綢之路 陸首班貨運火車抵英

中國大陸第一個直達到英國的貨運火車歷經18天跨越7國的旅程，今天下午抵達倫敦，寫下「新絲綢之路」的新頁。

今年元旦這班有34個車廂的貨運火車從中國大陸沿海的烏義出發，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國，經英吉利海峽抵達英國倫敦，全長1萬2000公里。

這列貨運火車共有34個車廂，內部載有衣服、皮包、傢飾等商品。今天抵達倫敦東區的巴金（Barking）時受到媒體與民眾關注。

這項創歷史紀錄的跨國與跨洲際貨運旅程，是中國大陸領導人習近平推動「一帶一路」計畫的一部分，透過新的火車運送服務，振興與西方接軌貿易的古老絲路。

去年中國大陸已有1702個貨運火車次運送貨物到歐洲其它城市，數量是2015年的2倍多。倫敦是歐洲第15個有大陸直達貨運火車的城市。從大陸以火車運送貨物到歐洲，不僅花費的時間比海運短2週，費用也只有空運的一半。

不少英國網友對大陸貨運火車直達倫敦的消息嘖嘖稱奇，認為這是全球化的另一種實現；有網友笑稱大陸火車的效率比經常罷工的倫敦南部火車公司更好；還有網友說，英國就要脫歐了，中國人選擇這時候進入英國。1060119

(中央社)