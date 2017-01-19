游錫(方方土)訪美國會山莊 深化台美關係

前行政院長游錫(方方土)率領的祝賀美國總統當選人川普就職的代表團，今天上午拜會美國政界成員，並到訪國會山莊、與多位美國議員會晤，深化台灣與國會友人的關係。

共和黨籍聯邦眾議員布魯克斯（Mo Brooks）就在個人官方推特（Twitter）帳號上、主動公布與游錫(方方土)及部分訪問團成員的大合照，並稱呼游錫(方方土)為「前行政院長」，布魯克斯說，他對台、美兩國人民間的堅實友誼心存感激，也感謝游錫(方方土)和訪問團成員來訪。

布魯克斯是阿拉巴馬州選出的眾議員，他隸屬眾院外交委員會及軍事委員會，也是國會台灣連線成員，他一向支持深化台美經貿關係及充實台灣防衛能力。

游錫(方方土)這次代表總統蔡英文，率領祝賀團參加川普的就職典禮，但中國外交部卻表達不滿，不過，美國國會中許多議員是台灣的長期友人，對台灣公開力挺與支持，未因中國打壓而退縮。

另外，游錫(方方土)下午還拜會加州選出的聯邦眾議員羅艾思（Ed Royce），羅艾思也是台灣在國會的長期盟友，游錫(方方土)除和羅艾思交流深化台美關係等相關議題，兩人還玩起自拍。1060119

(中央社)