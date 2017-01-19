柯文哲視察第一果菜市場 未見韓國瑜
台北市長柯文哲今早前往第一果菜市場、萬大魚類批發市場視察，並與商家握手拜年，而已遞出辭呈的北農總經理韓國瑜也坐鎮市場，但兩人未見面。
市長柯文哲今天早上5時先抵達萬大漁類批發市場，和商家握手並詢問魚類販賣情形，隨後再前往一旁的第一果菜批發市場，不少人熱情要求合照，甚至大方贈送蔬果，但也遇到零星抗議民眾，高喊「我要年終獎金！」「調低使用費！」
柯文哲在場致詞時表示，今年議會已通過新台幣140億元市場改建，一蓋至少要用50年，到時設計公司會開很多場會議，各位在這邊做生意的商家們，最了解在地情形，希望你們多多提供意見，讓未來改建後的市場更好。
而宣布參選國民黨主席的韓國瑜，已遞出辭呈，但辭職需經過董事會同意才算生效，因此，今天柯文哲前來參訪，韓國瑜在市場辦公室坐鎮指揮，但未與柯見面，柯文哲約早上6時30分左右離開市場。1060119
(中央社)
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