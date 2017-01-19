新納粹組織在巴西異常活躍

近幾個月來，新納粹組織在巴西的活動異常明顯。當地警方指出，主因可能與巴西政治局勢、國外極右派和保守政黨勢力加大，以及失業和經濟不穩情況有關。

最近的一起事件發生在上星期，巴西警方在自稱Kombat Rac的新納粹組織的4名成員住所執行搜索令，他們涉嫌在聖保羅市中心地區張貼反猶太人性質的海報。

Kombat Rac是目前在聖保羅活躍的3個主要的新納粹和反猶太人性質組織之一。另外兩個是Front 88和Impacto Hooligan。這3個組織加起來大約有110名成員，部分成員的身分已被當局確定。

1980和1990年代，因涉嫌多起衝突事件在聖保羅州聲名大噪的光頭族Carecas do ABC或Carecas do Suburbio等組織，加起來約250名成員，但目前已不再涉及暴力行為，而是專注於音樂社教活動。

巴西警方指出，Kombat Rac、Front 88和Impacto Hooligan等組織的主要活動之一，是與同樣使用暴力、被稱為「反法西斯主義者」的團體打群架。

反法西斯主義者通常指無政府主義者、龐克和所謂的「黑塊」（black blocks）。「黑塊」因自2013年起，參與抗議巴西舉辦2014年世界盃足球賽和政府調漲公車票價的示威活動，行為暴力且極具破壞力而著名。

巴西的新納粹組織和反法西斯主義者之間的群架，多數是私下進行，警察鮮少介入；對同性戀者、黑人和猶太人進行身體攻擊也不多見。

納粹主義研究專家、人類學家迪亞斯（Adriana Dias）指出，巴西新納粹組織主要從事3項活動：宣傳和網路活動（產製網站、雜誌、張貼海報），街頭活動（包括塗鴉和敵對團體鬥毆），以及集會活動（音樂會、軍訓等）。

至於近幾個月來，巴西新納粹組織異常活躍，或與巴西國內外政經情勢有關，包括工黨籍前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）遭彈劾，在國會採取極右言論的政治人物崛起等。

國外則有川普當選美國總統，以及歐洲極右派政黨勢力加大，這些情況都可能鼓勵新納粹主義支持者活動。1060119

(中央社)