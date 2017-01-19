松本潤肉食系 又爆偷吃AV上原亞衣

松本潤又被爆勾搭上原亞衣。（圖／翻攝Instagram）

日本傑尼斯「嵐」的成員松本潤，日前爆出對交往11年的女友井上真央不忠，偷吃AV女優葵司，讓他與葵司近來飽受批評。可沒想到，現在又有日本八卦網站爆料，指松本潤其實還偷吃了另一名AV女優上原亞衣，十足的肉食男！

松本潤日前被爆出偷吃葵司後，葵司還被拍到多次自動送上門到松本潤家中，這醜聞讓嵐的粉絲都相當不滿，不少人到葵司社群網站留言攻擊，至今松本潤與葵司也都未多外說明。

可意外的是松本潤又被爆與另一位AV女優也有一腿，據悉該女優先前才因有男友宣布引退，不少人猜測對象就是上原亞衣。但同時間也有消息指，松本潤與「小四」的關係維持的相當短，他隨即提分手，不過無論如何他都被貼上「腳踏三條船」的標籤，形象重挫。

(中時電子報)