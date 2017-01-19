1月19日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●泰國拍廣告出意外 劉德華墜馬骨裂

港星劉德華（華仔）17日在泰國意外墜馬碎骨！他在當地拍攝廣告上陣騎馬，突然被失控的馬拋落地，且驚嚇的馬兒隨後踩踏他的腰脊，華仔被送往當地醫院急救，檢查出盤骨有撕裂傷，也傳骨裂消息，昨晚再搭醫療專機返港奔赴養和醫院治療。

●年金改革 陳建仁：18％優存 6年後歸零

陳建仁副總統昨天受訪透露，蔡英文總統交代年金改革不要影響到特定薪資以下族群，目前研擬2.5萬或3.2萬元兩方案，超過標準以上18趴優惠存款就會調整，以兩年一期，分別調降為9％、6％、3％，6年後歸零，預計7月端出修法草案。

●黨魁之爭有人建議切割馬 吳敦義：我不可能

前副總統吳敦義昨接受《POP搶先爆》專訪，被問到決定參選黨魁前，是否得到前總統馬英九支持時，吳敦義強調，在馬黨主席任內擔任國民黨祕書長，之後擔任行政院長、副總統，得到馬的充分信任，因此後來「有人建議我要切割（馬），我說不可能切割（馬）」。會後媒體追問是誰建議切割？吳未回應，隨即離開。

重點要聞

●劉德華墜馬骨裂

香港天王劉德華（華仔）前天在泰國拍廣告發生墜馬意外，被發狂的馬踩到腰骨致盤骨撕裂傷，昨晚他搭醫療專機返回香港治療。知道粉絲擔心，他昨傍晚先在官網「華仔天地」向粉絲報平安，而華仔拍戲向來拚命，危險鏡頭都親自上陣，十年前拍《投名狀》時也曾發生馬匹失控，他情急下跳馬保命。港星譚詠麟、曾墜馬受傷的林志玲等星友昨紛紛送上關懷，曾與他合作《異域》的導演朱延平則誇他騎術精湛，相信他會痊癒。

●非改不可 18趴優存兩年一降 將剩3趴

年金改革進入最後重頭戲，總統蔡英文將在22日（下周日）舉行的國是會議全程督軍。面對軍公教勞激烈抗議，副總統、年金改革委員會（年改會）召集人陳建仁昨首度明確表示，軍公教退休優惠存款利率18％改革，將2年一期、分三階段從9％、6％、3％調降，安撫民心。年改會副召集人林萬億則說，國是會議將針對不同替代率（60％、65％、70％）、投保薪資採計期間（15年、20年、25年）、費率調整（公教提高到18％、勞工提高到18.5％），以及年齡延後的各種組合，提供精算報告，最後由蔡總統敲定會議結論，「各項備選方案只會有一個數字」，交由相關部會研議修法，3、4月送立法院審議，力拼明年實施。

●被評空洞 世新講師竟全班打0分

世新大學廣電系講師郭宗瑋近日不滿期末評鑑課程意見問卷上，有學生指他教學「內容稍嫌空洞」，要求校方提供該生名字遭拒，一度給上該堂課的一班五十四人皆零分；不少學生都向本報及其他媒體投訴、還有學生上網抱怨，引發外界譁然。郭昨致歉並稱「在不為難系上又可胡鬧下，感覺打零分很酷」。校方指將審議是否續聘郭；許多網友痛批郭是「屁孩老師」、「道歉內容也很空洞」！

重點要聞

●兩岸破冰拋試探球 田弘茂邀陳德銘訪金

兩岸僵局未解，海基會董事長田弘茂昨藉年終媒體餐敘時，公開邀請大陸海協會長陳德銘訪金門。他說，如果時機合適，很期待和陳德銘見面，會面地點可考慮從金門開始，希望大陸方面慎重考慮這項提議。

●解限電危機 台電大潭環評過了

台電「大潭燃氣單循環發電計畫」昨天經環保署環評大會審查通過，兩部單循環燃氣機組七月可望併聯發電，新增備轉容量率一點六七個百分點，暫時化解今夏缺電燃眉之急，台電也「鬆一口氣」；不過，就算新增兩部機組發電，保守預估七、八月總備轉容量率仍不到供電警戒線百分之六，依然處於讓人膽顫心驚的橘燈。

●稅收超徵 地方政府領「紅包」 北市18億居冠

去年稅收超徵，六個直轄市與縣市政府年前可領到「紅包」。財政部國庫署表示，春節前各級地方政府共可領到一○六億元的統籌分配稅款，其中，六都以台北市領到十八點○七億元最多，縣市則以彰化縣的三點三億元居冠。

重點要聞

●陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零

年金改革國是會議二十二日將於總統府登場，國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨日提出年改會的方案，包括所得替代率降至六十％、退休年齡延長至六十五歲等，但不採取一步到位方式，而是逐年調整，例如退休年齡是循序漸進，一年加一歲；所得替代率則先降到七十五％，再一年一年降到六十％。

●婦聯會拖延查帳 內政部下最後通牒

內政部昨依人民團體法首度赴中華民國婦女聯合會查帳，由於「帳本規格不符」，查帳團隊一小時內就離開；婦聯會承諾將於下週一中午前，依規定將「符合規格」的財務資料送至內政部。內政部表示，若婦聯會下週一仍未配合，下一步就是依人團法第五十八條，撤換其負責人辜嚴倬雲。

●養兒防老契約有效 判牙醫付母2233萬

經營牙醫診所的羅姓婦人，長年苦心並舉債兩千多萬元，栽培兩個兒子成為牙醫師，羅婦惟恐兩子日後不願扶養她，二十年前簽訂協議書，要兩人保證一旦自行開設診所，需給付她「養老金」；目前已是牙醫診所負責人的朱姓二兒子，因此被母親要求支付扶養費兩千五百萬元；朱男認為母親扶養他以金錢衡量，已違反公序良俗而無效。各審級法院原本都判朱男應支付羅婦扶養費一百七十八萬多元，但高等法院更一審依協議書內容，並計算朱男十多年來的收入，昨判應支付扶養費兩千兩百多萬元。

(中時電子報)