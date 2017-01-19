MLB》克萊門斯、邦茲、曼尼 無緣名人堂

大聯盟生涯揮出555轟的曼尼，球員時期2度被驗出使用禁藥，或許因此無緣入名人堂。圖為曼尼在中職揮棒英姿。(中時資料照)

(08:45更新 補充3人生涯成績)美國大聯盟第73屆名人堂票選剛揭曉，「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)、「全壘打王」邦茲(Barry Bonds)、曾來台打中職的曼尼（Manny Ramirez）全都無緣入列。

克萊門斯摘下354勝，拿過7屆賽揚獎；邦茲寫下500轟、500盜，生涯762轟是大聯盟歷來最多；曼尼揮出555發全壘打，三人都有亮眼成績，但都和禁藥沾上關係。克萊門斯這屆名人堂得票率54.1%、邦茲53.8%，初提名的曼尼則為23.8%；入選名人堂的門檻為得票率75%。

(中時電子報)