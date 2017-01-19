盧森堡王妃宣布離婚 歐洲皇室10年來首對

盧森堡王子塞巴斯蒂安(Prince Sebastien)(左)，Tessy王妃和路易斯王子2013年9月造訪南法。(美聯社)

盧森堡王妃Tessy今宣布將和結婚10年的老公路易斯王子(Prince Louis)離婚，兩人將成為歐洲著名皇室成員中，自2005年以來首對以離婚收場的夫妻。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)，現在31歲的Tessy和30歲的路易斯總共在一起12年，並且在2006年9月、兩人的大兒子出生6個月後結婚，兩人現在總共有兩個兒子─10歲的Gabriel和9歲的Noah。目前一家四口住在倫敦，Tessy表示離婚後兩人會繼續共同照顧兩個兒子。

Tessy18歲時就加入盧森堡軍隊，路易斯王子有次在造訪軍隊時認識了Tessy。兩人結婚時，因為Tessy沒有皇室血統，路易斯因此必須要放棄王位繼承權。

上次有著名歐洲皇室成員離婚是在2005年，當時丹麥前王妃文雅麗(Alexandra, Countess of Frederiksborg)和丹麥約阿基姆王子(Prince Joachim)離婚。去年8月挪威公主瑪塔‧路易斯(Princess Martha Louise)宣布和老公Ari Behn分居。

(中時電子報)