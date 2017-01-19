盧森堡王妃宣布離婚 歐洲皇室10年來首對
盧森堡王妃Tessy今宣布將和結婚10年的老公路易斯王子(Prince Louis)離婚，兩人將成為歐洲著名皇室成員中，自2005年以來首對以離婚收場的夫妻。
根據英國《每日郵報》(Daily Mail)，現在31歲的Tessy和30歲的路易斯總共在一起12年，並且在2006年9月、兩人的大兒子出生6個月後結婚，兩人現在總共有兩個兒子─10歲的Gabriel和9歲的Noah。目前一家四口住在倫敦，Tessy表示離婚後兩人會繼續共同照顧兩個兒子。
Tessy18歲時就加入盧森堡軍隊，路易斯王子有次在造訪軍隊時認識了Tessy。兩人結婚時，因為Tessy沒有皇室血統，路易斯因此必須要放棄王位繼承權。
上次有著名歐洲皇室成員離婚是在2005年，當時丹麥前王妃文雅麗(Alexandra, Countess of Frederiksborg)和丹麥約阿基姆王子(Prince Joachim)離婚。去年8月挪威公主瑪塔‧路易斯(Princess Martha Louise)宣布和老公Ari Behn分居。
(中時電子報)
文章來源：'Extremely sad' Princess Tessy, 31, of Luxembourg announces she is divorcing husband Prince Louis, 30, after 10 years of marriage in what could be the first high-profile European royal divorce in more than a decade
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