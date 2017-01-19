游錫(方方土)：台灣不必介入美處理一中政策

前行政院長游錫(方方土)今天指出，一中政策是美國的政策，不是台灣的政策，他期待美方落實台灣關係法與對台六項保證。美國如何處理一中政策，台灣不必介入。

由游錫(方方土)率領的美國總統就職典禮祝賀團，在駐美代表處舉行記者會。游錫(方方土)回應媒體有關美國一中政策可能調整、台灣將如何因應的提問表示，台灣要去影響美國的政策很困難，總統蔡英文和美國總統當選人川普通電話後隔天，中國高官說台灣不要搞小動作，但台灣哪有搞小動作？

他說，「一中政策是美國的政策，不是台灣的政策。我們期待美國落實台灣關係法與（對台）六項保證。沒想說逼迫美國要對台灣怎樣。兩岸之間要冷靜，務實坦率。」

游錫(方方土)對美國近期就一中政策的辯論態度相當低調。他說，有關（美國）怎麼處理一中政策，那是美國的一中政策，台灣不必介入。台美關係對台灣方面來說，至少不要讓兩岸軍力失衡的太厲害，要讓台灣有充足的自衛能力。

游錫(方方土)強調，川普（Donald Trump）當選與未來政策走向，全世界都還在觀察，台灣當然從去年12月2日總統蔡英文與美國總統當選人川普通電話後，對國際能見度幫助很大，但不會見獵心喜。駐美代表高碩泰也對團員指出，台美關係是有史以來最好的，但仍要保持低調。

時代力量立委林昶佐表示，既然川普都挑戰一中政策，長期來講，台灣如果要成為一個正常國家，當然希望可以和美國有正常外交關係，他樂見美國檢討一中政策時更有勇氣。

親民黨籍不分區立委陳怡潔指出，相信代表團代表的是中華民國，對於祝賀川普就職，朝野都有共識。政黨有政黨的看法，但為台灣人民整體利益考量，不會因個人色彩有所改變。

美國新政府強調平等經貿關係，美豬議題可能再度叩關。嘉義縣長張花冠指出，很早就與養豬業者座談溝通，提升產業標準。與進口豬持同樣標準，才是因應美豬的政策。

她強調，台灣早就有進口豬肉，也與年輕的第2代和第3代養豬業者溝通良好。1060119

(中央社)