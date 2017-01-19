義式家常味餐廳 al sorriso只賣微笑美食

〈酥炸莫扎瑞拉麵包〉是南義拿坡里經典菜式，內餡有鯷魚的鹹鮮、番茄的酸、羅勒的香。(圖／姚舜攝)

〈奶奶的丸子〉過去義大利窮苦人家的料理，義大利老奶奶發揮生活智慧以手邊食材製作，馬可則用台灣皇宮菜製作，搭配紅洋蔥、荷蘭豆、鮮菇、玉米，還有藜麥呈盤。(圖／姚舜攝)

〈義式普利塔烤麵包〉是義大利Toscano區的典型開胃小食，可以搭配不同食材作出各種口味變化，圖中則是義式臘腸、軟質乳酪和朝鮮薊作的美味小食。(圖／姚舜攝)

用芝麻葉、臘腸與莫札瑞拉起司為內餡的〈義式捲餅〉，餅皮所用麵糰和拿坡里披薩類似，故有特殊口感嚼勁。(圖／姚舜攝)

al sorriso的義大麵很多是主廚馬可率廚藝團隊手工自製。(圖／姚舜攝)

〈胭脂蝦迷你蔬菜捲心麵〉的條紋捲心麵(Garganelli)，是義大利中部古都波隆那的傳統麵食，馬可手工自製這種捲心麵，也因為「家常」，故風味迷人。(圖／姚舜攝)

〈烏魚子海膽墨魚麵〉是典型地中海料理，馬可用酥炸丁香魚、彈牙小卷、鮮嫩小章魚，以及牡蠣入饌，並用海膽和烏魚子增鮮提味。(圖／姚舜攝)

台灣人愛吃〈東坡肉〉，義大利中南部也有類似的豬肉料理，馬可以低溫慢煮豬五花，並用蒜香奶油醬汁賦味，風味口感很東方。(圖／姚舜攝)

〈al sorriso〉的廚藝總監馬可(Marco Lottito，中)來自義大利拿坡里，由於祖先三代都在拿坡里海邊捕魚，所以他很擅長海鮮料理。(圖／姚舜攝)

al sorriso〉義大利餐廳的空間寬敞，並設有可接待20人聚餐的包廂。(圖／姚舜攝)

義大利主廚作義大利菜，肯定比台灣廚師更有說服力，如果這義大利主廚不「假鬼假怪」地自命不凡盡作那些貴桑桑的食物，而是以義大利的庶民家常菜舖陳菜單，那麼這樣的餐廳肯定更受台灣食客歡迎。

位在台北復興南路、仁愛路口，開幕至今不到3個月，由義大利拿坡里主廚馬可(Marco Lottio)主持的〈la sorriso〉餐廳，就是一家可以嘗到義大利各區傳統經典菜餚的餐廳，美味、實吃，且中午套餐499元、晚餐1200元起的價位，不會高不可攀讓人退避三舍。

1976年次的馬可，在義大利拿坡里出生，卻在北義成長，所以南北義飲食都通，由於家裡三代都在拿坡里海邊捕魚，所以擅長海鮮料理。由於太太安琍華有台灣血統，馬可在2014年來到台灣，先在大直的觀光飯店館內義大利餐廳司廚一年，合約到期後去年創業開餐廳。

馬可在義大利工作時，曾在萬豪酒店與四季酒店內米其林星級餐廳歷練，2010年他在米蘭的〈Bianco Latte〉輕食餐廳主持，曾得到義大利權威美食指南《紅蝦評鑑》選為「年度最有創意餐廳」。所以，那些「道貌岸然」或花枝招展的所謂Fine Food，其實難不倒馬可。不過，他選擇了以親民的方式讓台灣食客認識他的廚藝。

Al Sorriso在義大利文中指的是「微笑」，當一個廚師最開心的事，莫過於是看見客人吃了自己烹調料理的食物後，臉上帶著一抹微笑然後滿足的離開，並聽到客人說「下次再見」。馬可說，自己想做的是一家「客人一個月會來好幾次的餐廳」，而不是一家「客人好幾個月才來一次」或「特殊目的時才來光顧的餐廳」。所以，〈al sorriso〉的菜單上都是經典且道地的義大利常民美食。

義大利丸子是過去義大利窮人家吃的家庭料理，每一個義大利老奶奶或義大利媽媽，都會因時因地利用手邊食材做丸子，馬可的奶奶和媽媽也不例外。〈al sorriso〉菜單上的〈奶奶的丸子〉，就是馬可表達對奶奶的思念而做，他用台灣皇宮菜做成丸子，搭配紅洋蔥、荷蘭豆、鮮菇和玉米呈現地中海的味道。嚴格說來，這墨綠色的丸子並不好看，卻因「用愛烹調」，所以風味口感皆不錯。

不少喜歡義大利菜的食饕，用餐時不點主菜而喜歡多點些開胃菜享受多樣食趣，〈al sorriso〉的開胃菜就可以讓食客「用口舌周遊義大利」。

如外層酥脆、以莫札瑞拉起司、醃漬鯷魚、番茄、羅勒為內餡的〈酥炸莫札瑞拉麵包〉，就是馬可的老家、南義拿坡里的經典開胃菜。而以用義式臘腸、軟質乳酪與朝鮮薊，或是新鮮番茄、芝麻葉與黑橄欖為搭配餡料的〈義式普切塔烤麵包〉，則是義大利Toscano區的典型開胃小菜。這些傳統且道地的義式傳統開胃小食，因為可以用手直接取食，故讓人更覺親切、歡娛。

水牛乳酪(Bufalo mozzarella)被譽為「地中海美食女王」，有人將它的口感形容為「宛如跌入雲朵或棉花堆裡曼妙輕盈」。馬可用這種乳酪搭配炭烤當季時蔬，讓人品味有別乳牛乳酪的口感。

〈al sorriso〉的義大利麵都是馬可手工自製，如〈胭脂蝦．迷你蔬菜手工條紋捲心麵〉的捲心麵(Garganelli)是中義古都波隆那特有的義大利麵，馬可以胭脂蝦搭配主料，沒有太多複雜的廚技與工序，就已非常美味。〈烏魚子海膽墨魚麵〉的工序就複雜了，馬可用台灣海鮮詮釋地中海料理，麵用墨魚醬汁炒過後再搭配酥炸丁香魚、清脆的牡蠣、彈牙小卷與軟嫩的小章魚，並用海膽和烏魚子提味增鮮，也非常美味。

(工商)