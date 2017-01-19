歐巴馬：美俄建設性關係符合全球利益

美國總統歐巴馬今天指出，與俄羅斯擁有「建設性」關係，符合美國和全球的利益。但他也承認，俄羅斯總統蒲亭第2個總統任期間，雙邊關係回復到1種「對抗的精神」。

路透社報導，歐巴馬在任內最後1次記者會中指出：「我想，我們跟俄國維持建設性關係，這符合美國和全世界的利益，那也是我整個總統任期內的做法。」

法新社報導，但歐巴馬同時表示，蒲亭（VladimirPutin）2012年展開第2個總統任期後「升高反美論調」，造成「對抗」加劇，「已使關係面臨更多困難」。

美國總統當選人川普曾表示，計劃讓改善對俄關係成為首要之務。美國情報機構已經斷定，莫斯科干預去年11月美國總統大選，以幫助拉抬共和黨聲勢。（譯者：中央社何宏儒）1060119

(中央社)