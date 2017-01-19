日本軍演設想：台海軍事衝突
中國大陸軍機、軍艦頻頻穿越宮古海峽前赴西太平洋遠海演訓，大陸遼寧號航母編隊日前更繞台巡航。面對大陸軍力崛起，日本自衛隊將於1月下旬實施設想中國大陸與台灣發生軍事衝突的演習。
據《共同社》報導，演習將檢驗日本自衛隊在安全保障相關法下的「重要影響事態」發生時的應對。不過，這次演習並不調動部隊，僅以桌面演練的形式實施。
《共同社》引述相關人士稱，演習將於1月23至27日實施，設想從無突發事態的平時開始逐步提升危機程度，直到中國大陸與台灣的衝突導致發生「重要影響事態」。期間日美軍隊共同應對中國大陸軍隊。
針對「重要影響事態」的軍演，日本自衛隊在去年11月於沖繩海域實施搜救墜落的美軍機機組人員的聯合訓練。此次的演習則更進一步，設想中國大陸與台灣發生突發事件。
(中時電子報)
文章來源：bbc中文網
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