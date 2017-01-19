媒體大陣仗 劉德華險下不了救護車

劉德華搭醫療專機訪港，大批媒體現場守候。(圖／翻攝自東網)

救護車到達，大批媒體連忙上前。(圖／翻攝自東網)

天王劉德華17日在泰國拍廣告，不慎墜馬造成盤骨撕裂傷，18日晚間他搭醫療專機返港，今凌晨被救護車送到養和醫院治療，不過因為大批媒體在現場等候，救護車還一度開不了門。

劉德華墜馬受傷讓外界相當震驚，不少星友也祈求他快好起來，中港台媒體也爭相報導，今凌晨他也被救護車送到養和醫院，只見他戴著黑色帽子、口罩，雖意識清醒，不過眉心上明顯有一道傷痕。

而醫院外早有大批媒體守候，救護車一度還無法打開後車門，之後他才被以擔架床抬出，送進醫院裡，老婆朱麗倩因怕和他一起出現會造成混亂，所以早一步離開機場，先到醫院打點一切。

(中時電子報)