媒體大陣仗 劉德華險下不了救護車
天王劉德華17日在泰國拍廣告，不慎墜馬造成盤骨撕裂傷，18日晚間他搭醫療專機返港，今凌晨被救護車送到養和醫院治療，不過因為大批媒體在現場等候，救護車還一度開不了門。
劉德華墜馬受傷讓外界相當震驚，不少星友也祈求他快好起來，中港台媒體也爭相報導，今凌晨他也被救護車送到養和醫院，只見他戴著黑色帽子、口罩，雖意識清醒，不過眉心上明顯有一道傷痕。
而醫院外早有大批媒體守候，救護車一度還無法打開後車門，之後他才被以擔架床抬出，送進醫院裡，老婆朱麗倩因怕和他一起出現會造成混亂，所以早一步離開機場，先到醫院打點一切。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華、
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