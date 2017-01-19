強烈冷氣團南下 氣溫驟降恐探10度
氣象專家吳德榮表示，今白天氣溫下降較和緩，今晚至週六強烈大陸冷氣團南下，氣溫驟降，其他地區氣溫也明顯下降；明晚至週六清晨，北台灣沿海空曠地區將出現10、11度的低溫。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，下午起北台灣因地形抬升而雲層增厚、降雨漸趨明顯，並持續影響至明天上半天，下半天逐漸轉乾、降雨減緩；東半部迎風面則持續至週六(21日)皆有局部短暫雨的機率。
22日另一波「強度相近」的乾冷空氣又補充進來，使得22日至24日清晨，天氣晴冷，白天因太陽照射而升溫，但莫被陽光愚弄，在陽光被遮蔽處，還是會冷；夜間地表長波輻射強，氣溫會降得很低，嘉義以北空曠地區，清晨最低氣溫仍在10、11度左右。
下週二(24日)白天起冷空氣開始減弱，氣溫緩慢回升。22日至24日各地天氣，晴朗穩定，東半部降雨機率也低，若有雨也會是零星、微量的。25日冷空氣繼續減弱，氣溫回升，但水氣逐漸增加，零星短暫降雨的機率略增。1060119
(中央社)
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