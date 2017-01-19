副總統下午說明年改方案 千萬人受影響
年金改革國是會議22日將登場，副總統陳建仁今天說，年金改革公教受到影響有60萬人，勞保受影響有1000萬人，今天下午將召開記者會公布改革方案，說明精神與原則。
年金改革國是會議22日將於總統府登場。
陳副總統連續多日接受媒體訪問談年金改革，他今天接受廣播訪問指出，今天下午記者會將公布改革方案，說明改革的精神原則。
他說，這次提出的方案，公教勞都有，公教受到影響有60萬人，勞保則有1000萬人。
他強調，低退休所得一定會受到保障，方案有設計地板；所有的人，只要退休所得是在2萬5或3萬2以下，「在這個地板以下，不管是18%支領者或退休金，一刀都不會動到他。」
陳副總統說，新台幣3萬2000元是公務員最低收入，2萬5000元則是當時行政院決定要不要有年節慰問金的門檻，至於要選哪個方案，22日國是會議讓大家討論。
他並強調，以前領的錢完全不會追繳回來，溯及既往的講法是不對的。1060119
(中央社)
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