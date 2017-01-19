葉倫：聯準會無黨派立場 已近達成目標

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美國中央銀行－聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天指出，聯準會已接近達成通貨膨脹和就業目標，但任何政策走向仍將視經濟發展而定。

川普就任總統前2天，葉倫演說最主要的部分，也許就是2度強調聯準會並無黨派立場，且當初的設計，便是避免政治壓力的影響。

葉倫在舊金山向聯邦聯誼會（Commonwealth Club）演說時指出，「在聯準會，我們無黨派立場，而且正當地專注於公眾利益」，「我們公正地商議，並基於事實證據和客觀分析做出決策。」

川普曾就聯準會和葉倫對貨幣政策的處理提出批評，加深外界憂心其政府和共和黨掌控的國會，未來可能透過立法，改變聯準會的運作模式。

聯準會的政策決定似見成效，「（美國）經濟接近充分就業，且通膨正趨近我們的目標2%」。

她說，儘管薪資近期才開始成長，但目前失業率不到5%，美國經濟增加約1550萬個新工作機會。

由於經濟改善和聯準會信心回升，促使央行官員上月10年以來第2度調高利率。

不過葉倫強調，她無法確認說下次升息何時到來。

她表示，「這項簡單的事實是，我無法告知，因為這必須依據未來數月經濟的實際發展。」

決策官員上月指出，他們預期今年3度升息。葉倫表示，他們將持續「1年調升聯邦基金利率目標數次，至2019年底前，將接近至3%」。

不過她說，儘管聯準會逐步升息，仍要維持對經濟的刺激。（譯者：中央社徐睿承）1060119

(中央社)