中美貿易戰!？大陸專家：以戰促和

美國新任總統川普將為世界帶來極大改變。（CFP）

《「川普經濟學」與中國：一場不可避免的「經濟戰」？》研討發表會。(圖/中評網)

川普即將就任美國總統，他所提政策都圍繞著「美國優先」，對外的貿易政策可能再掀起保護主義，矛頭直指中國。大陸產官學界對此發表《「川普經濟學」與中國：一場不可避免的「經濟戰」？》研討報告，多位專家對中美可能發生的貿易戰，呼籲「以戰促和」。

據《中評網》報導，此次研討報告由清華大學全球共同發展研究院主持，清華大學國際關係研究院高級研究員周世儉認為，「面對貿易戰，中國的態度應該是以鬥爭求團結則團結存，以妥協求團結則團結亡。」中國國際問題研究院亞太研究所所長劉卿贊同「以戰促和」。但中美兩國還是需要合作，特別在能源和基礎設施的兩個方面有合作空間。

中國現代國際關係研究院研究員余翔認為，中美全面貿易戰不會發生，但是局部貿易戰肯定會發生。對此，中國的應對之道最主要的還是把自己的經濟搞好。

(中時電子報)