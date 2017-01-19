大S喜收禮 微博答謝黃磊標錯人

大S謝黃磊送禮，微博答謝黃磊時不小心標錯照號。（圖／取材自微博）

大S日前一改招牌長髮，曬出俏麗短髮，新造型很受網友歡迎。（圖／本報系資料照片）

女星大S（徐熙媛）日前一改過去招牌長髮，曬出俏麗短髮造型，頂著肩上短髮的大S與小S相似度百分百，姊妹倆長得一模一樣，大S新髮型大獲好評，而大S昨（18日）在微博透露收到大陸男星黃磊的禮物，並發文致謝，不過大S卻被眼尖網友發現，她標記黃磊時標錯帳號。

大S昨在微博透露收到黃磊的新書《我的肩膀，她們的翅膀》與餐具，大S開心寫下：「謝謝黃小廚@黃磊 跨海祝福～好喜歡！也順道把這美好的祝福分享給大家～新年順心」，大S在文中直接標記「@黃磊」，網友則留言提醒「@黄磊微博 這才是黄磊微博」。

大S也曬出女兒「小玥兒」玩耍照，小玥兒在彈簧墊上原地彈跳，俏皮模樣，相當可愛，網友也留言期待大S早日曬帥兒萌照。

(中時電子報)