自嘲幽魂的法國總統 歐蘭德黯然下台

法國總統歐蘭德拍攝的第一張官方照片，選在總統府庭院樹蔭下，光線稍嫌黯淡。他後來成為最不受歡迎的總統，形象正與這張官方肖像重合。（取自艾里賽宮官網）中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年1月19日

特派員看世界專欄法國總統歐蘭德就任後拍攝的第一張官方照片，選在總統府庭院樹蔭下，光線稍嫌黯淡。現在，他成為近60年來最惹嫌，且唯一主動棄選的總統，孤獨形象正與那張官方肖像重合。

2012年，歐蘭德（Francois Hollande）以51.64%的得票率，阻斷了前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）的連任夢，順利進駐艾里賽宮（Palais de l’Elysee）。

當時，歐蘭德以總統身分，在艾里賽宮草坪拍攝第一張官方照片，他面帶微笑，卻不知為何選擇站在一片深色樹蔭下，比起遠景裡沐浴在陽光下的艾里賽宮，這位新任總統的身影相對顯得黯淡。

5年後，歐蘭德成了1958年第五共和時期開始至今，民調支持率最低的總統，也是第五共和歷任7位總統中，唯一主動宣布放棄競選連任的總統。

諷刺的是，歐蘭德的支持率在他宣布放棄競選連任後，反而漸漸回升，政壇和社群網站都有人說，「這大概是他5年來做的最佳決定」。

歐蘭德任內並非毫無作為。他兌現了同性婚姻合法化的承諾，促成歷史性的巴黎氣候協議完成簽署，也在法制上讓打擊恐怖主義有更大的運作空間。

但他未能重振經濟，無力挽救失業率，沒有降低公共預算赤字，也是事實；加上他草率提議修憲以取消恐怖分子的法國籍，不得國民議會和參議院支持，最後宣告終止，無疑凸顯他的政治判斷錯誤，且無人相挺。

不過，犯錯的總統所在多有，歐蘭德如此背離民心的原因，尤其在於破壞了身為左派總統所該有的形象。

左派強調平等、博愛、世俗、人權等價值，傳統上與勞工、窮人站在一起。2012年，全國主要工會呼籲勞工把票投給歐蘭德，就是期待政府實踐左派價值，如今他們卻嘆，「左派都不左派了」。

「真要說起來，歐蘭德沒犯什麼政策上的大錯，他也許並非真的那麼差」，一名法國紙媒記者分析，「但受夠經濟危機和失業焦慮的法國人對他期望太高，失望的反彈也就越大」。

他說，有些法國人對左派採取較高的檢視標準，「當右派政治人物批評窮人、弱勢和移民，人們會覺得『右派就是這樣』，但若左派人物做相同發言，就會被嚴厲批評，因為大家認為，左派應該與弱勢站在同一陣線」。

歐蘭德前女友崔威勒（Valerie Trierweller）在兩人分手後出書，揭露歐蘭德私下曾稱呼窮人是「沒牙的人」（sans-dents），這件事無關施政，卻引起軒然大波，重創歐蘭德的形象。

這名記者相信，「幾年以後，很多人不會記得歐蘭德有什麼政績，卻會記得這件小事」。

去年，歐蘭德政府推出勞動法改革方案，工會組織認為過於傾向資方，犧牲勞工權益，接連數月發起全國遊行，政府卻強硬通過法案，工會徹底對歐蘭德失望。

當歐蘭德的支持率跌到谷底，眾人以為最糟不過如此時，記者達維（Gerard Davet）與洛姆（Fabrice Lhomme）於去年10月出版「總統不該這麼說」（Un President ne devrait pas dire ca...）一書，收錄與歐蘭德的多次訪談，詳述他許多言論欠妥之處，又投下一顆震撼彈。

這些言論包括批評法官與檢察官「躲在後面，扮演有德行的好人」；說足球員「從沒受什麼教育的孩子變成暴富的明星」；還說「移民來得太多，他們不該在這裡」。

這些發言，除了把能得罪的人都得罪光了之外，還引起左派盟友反感，他所屬的社會黨（PS）分裂也越來越嚴重。

歐蘭德在任期尾聲，看著身邊的人陸續離他而去：黨內不把他視為理所當然的下屆總統候選人；他長期提拔的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）辭職後自立門派，還宣布競選總統；根據世界報（Le Monde）檢視政府公報的結果，去年6到9月，竟多達57人離開他們在艾里賽宮和各部會的職位。

歐蘭德在一次媒體訪問中自嘲，「我就像是艾里賽宮的幽魂」，他最後只留下一個孤獨的形象，正好與他初上任時在艾里賽宮樹蔭下的那個黯淡身影重合。1060119

(中央社)