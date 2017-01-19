劉德華墜馬醫療專機返港 凌晨入院

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香港藝人劉德華在泰國拍攝廣告期間墜馬受傷，今天凌晨由醫療專機送返香港，再被轉送到養和醫院接受診治。

據報導，接送劉德華的救護車約於凌晨1時左右抵達養和醫院，劉德華被抬下時戴著口罩，閉上眼睛，由工作人員迅速送入醫院大樓內。

劉德華的經理人公司稍早前發表聲明，指劉德華在泰國拍攝廣告時發生意外，從馬背摔下，盤骨撕裂，醫療團隊正妥善照顧他，目前一切平安。

養和醫院位於港島區，為民營，是本地富豪入住的著名醫院。1060119

(中央社)