副總統：修法過 107年是年金改革元年
副總統陳建仁接受廣播專訪指出，今天下午將召開記者會，提出年金改革草案版本，並交由國是會議討論；若修法通過，「107年就是年金改革的元年」。
年金改革國是會議22日將於總統府登場。
陳副總統今天接受廣播訪問指出，如果年金改革修法通過，107年就是年金改革的元年，年改不是為總統、副總統，而是為全民。
被問到，擔不擔心國是會議出現衝突？陳副總統說，若把方案公布，希望大家坐下來好好談，現在天氣冷，他相當不捨，擔心（抗議者）的身體，如果不要有抗爭，由他們的代表，例如年改會委員李來希、劉亞平等人，幫他們發聲，比在外面陳情抗議有用。
他說，之前4場分區座談，在台北、台中、高雄，有與會代表被掐喉。主持人追問，是否有外面的政治勢力介入？副總統說，「這個我們正在調查」，但他也說，主持抗議行動的人要好好管控他們的成員。1060119
(中央社)
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