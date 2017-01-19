回鄉賣鵝肉乏人問津 許崑山嘆不如歸去

年近40歲的金門民眾許崑山2年前返鄉賣鵝肉，原以為會大賣，卻沒想到攤位所在的臨時市場人氣低迷，連帶鵝肉也乏人問津。他每天慘澹經營，幾乎做不下去，大嘆不如歸去。中央社記者黃慧敏攝 106年1月19日

年近40歲的金門民眾許崑山2年前返鄉賣鵝肉，原以為會大賣，卻沒想到攤位所在的臨時市場人氣低迷，連帶鵝肉也乏人問津。他每天慘澹經營，幾乎做不下去，大嘆不如歸去。

許崑山在台灣待了18年，期間有13年在外商公司從事倉儲管理，後來到遭裁員。愛吃鵝肉的許崑山說，失業期間，無所適從；一家常光顧的永和鵝肉店老闆娘阿桂好心讓他無薪打工，學習販售鵝肉技巧，為他開啟事業第二春。

隨後，許崑山參加職訓局課程，追隨五星級飯店主廚進入飯店廚房，從殺魚、切水果、刻花、煮油飯等基本功做起，一點一滴地學，到練就一身好手藝。但因為對鵝肉的熱愛，他離開飯店，先後到兩家鵝肉店工作。

只是，大都市居不易，昂貴的房租與物價，讓許崑山決定回鄉重起爐灶，繼續為生活打拚。

在許崑山的想法中，金門沒人賣鵝肉，他或許可以在家鄉開創市場；可惜事與願違，他在金城鎮北提路東門臨時市場擺攤，卻因市場人前車馬稀，每天收入有限，根本入不敷出，讓他頻嘆「生意不好做呀」！

身材高瘦的許崑山說，月初有個星期連續4天賺不到新台幣2000元，「慘啊」。他說，在這裡設攤是因為租金相對便宜，但逛市場的阿嬤通常喜歡看現做產品，很多人會以為他是賣現成的。

「大家都不鳥我」，他洩氣地說；然而受限場地設備，他無法現場做。也因此，許崑山的「金山煙燻土鵝，土番鴨」完全靠口碑，才能吸引顧客上門。

一位住在金湖鎮山外的陳老師是許崑山的忠實客戶。由於市場設在停車場，陳老師在停車時意外發現許崑山的攤位，嚐過後，煙燻的焦糖味、肉質的鮮美細緻，讓她難以忘懷。

陳老師說，金山的鴨肉和鴨鵝肉沒有腥味，佐以水果醬和九層塔，尤其絕配，是一般搭配薑絲的鴨鵝肉不能比的；鴨腳也是鹹度適中，柔軟又不會太爛，啃起來很過癮。

陳老師說，她在跨年趴時採購了一批鴨腳、鴨肉和鵝肉，開車回家途中，平常食量不大的6歲女兒一口氣啃了4隻鴨腳；席間，親朋好友更是三兩下就把鴨肉鵝肉一掃而空，挑食的女兒就吃了半盒。其中一位朋友吃過後念念不忘鴨腳的好滋味，硬是要她指點迷津，按圖索驥後，也找上了許崑山。

許崑山強調他的煙燻鴨鵝是純手工。他說，一般台灣坊間的鴨和鵝隻，大批進購入後稍事處理就直接下鍋，但他會先為隻鴨鵝「美甲」；一箱400隻鴨鵝，大約要花上2個多小時才能剪好指甲。

許崑山的切工更是精細，每片鴨鵝肉切得整齊劃一，這是許崑山的堅持。他說，手切口感就是不同；陳老師也說，肉切得好薄、好入口。除了肉片，許崑山連薑絲也是一刀一刀耐心地切，薑絲的香味迴盪在唇齒間。而且，他還會應顧客要求一根根剔除骨頭，讓顧客感受到他的貼心。

即便生意未見起色，除了鴨腳，許崑山也堅決不賣隔夜的鴨肉鵝肉；賣不完的只好炒三杯下飯，自己解決；有一次他花了3天才把滯銷的鴨鵝肉給消化掉。

而除了煙燻鴨鵝肉，許崑山說，所有鵝肉週邊產品他也會做，他對自己用紅蔥頭製作的鵝油，更是充滿信心。只是情勢比人強，看到稀稀落落的顧客，許崑山有些意興闌珊，只有每年春節期間的新春農業展，讓許崑山展現難得的笑容。

去年春節，許崑山擺攤3天就賣了1200隻鴨腳；但，這只是曇花一現；新春過後，他還是得守著寂寥的攤位。東門市場遲遲未能改建，臨時市場依然門可羅雀。許崑山這個年，看來不會很好過。1060119

(中央社)