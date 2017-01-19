金泰希今嫁Rain 露肩白紗美哭網友

金泰希今嫁Rain。(圖／翻攝自韓網)

金泰希為廣告穿上白紗，網友大讚美翻。(圖／翻攝自韓網)

「南韓第一美女」金泰希和Rain交往5年，今(19日)終於要步入禮堂，不過小倆口想低調完婚，因此時間、場所保密到家，不過近日她替廣告拍攝的白紗照流出，預習當新嫁娘，引起網友熱議。

金泰希將嫁Rain，婚禮採不公開模式，時間、場所今天上午才會告知觀禮者，僅邀請親友到場，不過她日前為廣告拍攝的側拍照外流，只見她穿著蕾絲白紗，小露香肩，畫面優雅又唯美，穿婚紗模樣美哭網友，直誇她穿什麼都漂亮，「根本是仙女下凡」。

外傳兩人婚禮會選在常去的首爾玉水洞某聖堂，不過因為他們想低調，有可能會再尋別處，至於蜜月旅行他們也同樣還沒有具體規劃。

(中時電子報)