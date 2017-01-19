除夕、年初一北台灣轉涼 專家這麼說

氣象專家吳德榮表示，預期除夕、年初一台灣受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，中南部不受影響；北台灣天氣轉涼。

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，小年夜（26日)鋒面在台灣東側醞釀，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區也有一些機率。除夕(27日)、年初一(28日)台灣受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，中南部不受影響；北台灣天氣轉涼。

歐洲中期預報中心(ECMWF)的電腦模式，第8至10天的模擬，已有較大誤差，但值春節期間，故仍分析其預報結果，提供大家參考。不過，要注意存有不確定性，且有時調整幅度也會很大。1060119

(中央社)