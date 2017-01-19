三星警報暫除 少主李在鎔微笑離去
南韓法院今天以缺乏實質證據駁回檢方逮捕三星集團少主李在鎔的要求。歷經18個小時的煎熬，李在鎔則帶著微笑、不發一語離開拘留中心。
在擴大調查南韓總統朴槿惠捲入的貪瀆醜聞行動中，16日檢方依行賄、盜用公款與偽證，向法院提出申請逮捕李在鎔，但這項申請在今天遭首爾中央區法院駁回。
因檢方動作為之震撼的三星集團，可說也頓時鬆了一口氣。李在鎔在他父親、三星集團會長李健熙2014年心臟病發後，就已躍居集團實際領導人。
法新社報導，法院的決定，讓檢方最晚不超過2月初，以受賄罪名偵訊朴槿惠的計畫受挫。朴上個月遭國會彈劾。
法新社引用韓聯社報導，這項駁回同時讓檢方將調查擴大到其他企業的行動受阻。這些企業都曾「捐款」給朴槿惠現在關在牢中的閨蜜崔順實使用的可疑基金會。
李在鎔被目擊離開拘留中心，他在那裡等法院的決定已等了18個小時。
穿著長大衣、打著領帶，拿著購物包的他帶著微笑，在警衛護衛下，不發一語，穿過人牆與此起彼落的閃光燈，上車離去。
檢方宣稱，李在鎔給予或承諾崔順實3630萬美元價值的賄賂，以獲得三星集團旗下兩大事業合併的官方核可，這項合併被視為李在鎔成功接班的關鍵。
但法院認為，檢方截至目前都提不出實質證據。
對於遭法院稱缺乏明確事證，檢方發表聲明指法院在簽發逮捕令一事上，「提出的理由、要求與正當性，都讓人難以接受。」（譯者：中央社許湘欣）1060119
(中央社)
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