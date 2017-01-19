NBA》別瞎猜！班西蒙斯明星賽後才復出

去年狀元班西蒙斯(左)最快傷癒復出時間，應該在全明星賽結束後。(美聯社資料照)

最近積極投入訓練的去年選秀狀元班西蒙斯，一度傳出最快在28日七六人與火箭比賽就可宣告傷癒復出，如今卻遭七六人高層否認，最可能的版本還是，西蒙斯可望在全明星賽結束後沒多久復出，而且暫時設定打控衛！

原本預期能力將比湖人英格拉姆更出色的班西蒙斯，去年10月1日的訓練營首日，就因右腳骨折接受手術，先前謠傳他可能整季報銷，卻因最近他開始投入訓練，隊友也紛紛分享他的復原狀況，才會造成他即將歸隊的消息放出。

只是根據七六人內部消息人士透露，「所有人都要更有耐心一點，且預期班西蒙斯可在本季復出。」代表七六人不打算太急著讓他上場，畢竟身為球隊未來重建核心，他的復原狀況必須更接近百分之百，七六人才會考慮放行。

(中時電子報)