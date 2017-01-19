台中警六分局加強春節期間安全維護工作宣導

市警局第六分局加強春節期間安全維護工作宣導─為您（維尼）守護 『財神』賀喜，超吸睛受民好評！（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局於17日在台中國家歌劇院、新光三越、大遠百及逢甲夜市等處，舉辦「為你（維尼）守護 『財神』賀喜迎新春」宣導活動；波麗士裝扮成模樣可愛的財神爺及維尼熊人型布偶現身，往來遊客立馬停下腳步，爭搶著拍照，波麗士與志工現場發送精美LED臂帶燈及可愛布製筆袋等活動宣導品，讓台中市民均能感受警方維護治安及交通安全宣導的用心。

第六分局長林樹徽表示，今年加強春節期間安全維護工作主軸為「治安平穩、交通順暢、服務熱心」，警方將置重點在加強犯罪偵防、維持交通順暢、致力民眾需求上。藉由人氣破表的吉祥物，希望在本項工作起跑前，使民眾能更深入瞭解警察在期前所做的努力，更成功為今年加強春節期間安全維護工作揭開序幕。

警方呼籲，在農曆春節前，警方提供「存(提)巨額現金申請護鈔」、「舉家外出申請居家安全維護」等為民服務措施，另外春節連假期間，更將動用警民力加強維護治安，確保交通順暢，讓市民能夠平安、快樂迎新歲，賀新年。

(中時)