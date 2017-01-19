台虎雞年首條新航線 桃園-釜山滿載開航
台灣虎航今天下午將首航今年第一條新航線「桃園-釜山」，這也是台灣虎航東北亞第11個航點，滿載開航，可結合去年開航的「桃園-大邱」自由組合進出，玩法更多元。
東北亞是台灣虎航主力市場，目前日本已有9個航點，去年5月進軍韓國，首飛大邱，今天開航的釜山是東北亞第11個航點。
釜山是韓國第一大的海港市，有各種海洋景點與歷史遺跡，知名的海雲台海水浴場，每年除了湧進大批的韓國人外，也是觀光客喜愛造訪的景點，夏季有沙灘慶典，冬天有北極熊冬泳大賽。
釜山值得一遊景點，還有當地有長達80公尺海底隧道的水族館；最大的韓國新世界百貨Centum City店已被登錄在金氏世界紀錄中。
台灣虎航說，今後旅客可自由組合大邱及釜山進出，玩法更多元，旅程的安排也更具彈性。
台灣虎航桃園-釜山使用A320機型，共180座位，初期每週三班，週一、週四及週日飛航；去程航班編號IT606下午3時50分自桃園機場起飛（每週四為下午3時25分），回程航班編號IT607晚間7時35分自釜山機場起飛（每週四為晚間7時30分）。1060119
(中央社)
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