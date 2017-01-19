果菜市場發紅包，陳菊：全力平穩物價

高雄市長陳菊19日清晨到鳳山果菜市場發紅包，受到攤商熱烈歡迎。（林宏聰攝）

陳菊表示，市府已充分掌握物價波動狀況，不允許業者趁農曆年前哄抬。（林宏聰攝）

年節將至，高雄市長陳菊19日清晨到鳳山果菜市場，了解菜價波動狀況，針對最近高麗菜價崩盤，她表示市府正透過「一日農夫」體驗型態，替農民增加收益，而消保官、農業局也已充分掌握其他菜價，不允許農曆年前出現哄抬價格狀況。

陳菊今天清晨6點多抵達鳳山果菜市場發送春節小紅包，受到攤商、買菜民眾熱烈歡迎，在市場內停留約1個多小時。

她表示，受去年颱風影響，棗子、芭樂、香蕉產量下滑，目前價格稍微偏高，其他菜價則平穩，消保官、農業局對青果市場、肉類、魚類均已充分掌握，希望過年時間物資充裕，絕不允許業者趁農曆過年哄抬價格。

市府18日由副秘書長林英斌召開物價穩定小組會議，檢討目前物價狀況，包括批發市場、零售市場價格波動相對平穩。

針對最近高麗菜價格崩盤，陳菊表示，因為前幾次颱風後農民大量種植，價格確實受影響，市府農業局利用「一日農夫」農村體驗行程，將觀光客帶進菜園，希望藉此穩定菜價，不要一直崩跌，盡力讓農民好過年。

高市農業局主秘王正一指出，去年12月高麗菜價高峰，每公斤批發價約30元，目前下滑至10元左右，但此時正是冬季蔬菜盛產期，歷年同期菜價均在10元至13元之間，因此目前價格滑落幅度仍在可接受範圍內。

近日陸續有菜農開放自採吸引消費者，王正一正面看待，認為以大寮為例，農民是去年底高麗菜復耕末期才加入栽種，如今大量採收當然未達預期高價，若開放自採，估算每甲地可帶來近50萬元收入，其實並不低，是相當靈活的行銷方式。

(中時)