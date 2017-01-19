果菜市場發紅包 陳菊：全力平穩物價
年節將至，高雄市長陳菊19日清晨到鳳山果菜市場，了解菜價波動狀況，針對最近高麗菜價崩盤，她表示市府正透過「一日農夫」體驗型態，替農民增加收益，而消保官、農業局也已充分掌握其他菜價，不允許農曆年前出現哄抬價格狀況。
陳菊今天清晨6點多抵達鳳山果菜市場發送春節小紅包，受到攤商、買菜民眾熱烈歡迎，在市場內停留約1個多小時。
她表示，受去年颱風影響，棗子、芭樂、香蕉產量下滑，目前價格稍微偏高，其他菜價則平穩，消保官、農業局對青果市場、肉類、魚類均已充分掌握，希望過年時間物資充裕，絕不允許業者趁農曆過年哄抬價格。
市府18日由副秘書長林英斌召開物價穩定小組會議，檢討目前物價狀況，包括批發市場、零售市場價格波動相對平穩。
針對最近高麗菜價格崩盤，陳菊表示，因為前幾次颱風後農民大量種植，價格確實受影響，市府農業局利用「一日農夫」農村體驗行程，將觀光客帶進菜園，希望藉此穩定菜價，不要一直崩跌，盡力讓農民好過年。
高市農業局主秘王正一指出，去年12月高麗菜價高峰，每公斤批發價約30元，目前下滑至10元左右，但此時正是冬季蔬菜盛產期，歷年同期菜價均在10元至13元之間，因此目前價格滑落幅度仍在可接受範圍內。
近日陸續有菜農開放自採吸引消費者，王正一正面看待，認為以大寮為例，農民是去年底高麗菜復耕末期才加入栽種，如今大量採收當然未達預期高價，若開放自採，估算每甲地可帶來近50萬元收入，其實並不低，是相當靈活的行銷方式。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。