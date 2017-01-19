小年夜 除夕 初一天氣好不好？吳德榮這樣說

最新(18日20時)中央氣象局細網格(WRF 5公里)數值模式，模擬顯示，地面鋒面(藍虛輔助線)在台灣東側海面，預測雨量除了在鋒面帶上，其他地方的雨都很零星。(圖/洩天機教室)

氣象專家吳德榮表示，預期除夕、年初一台灣受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，中南部不受影響；北台灣天氣轉涼。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，小年夜（26日)鋒面在台灣東側醞釀，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區也有機率下雨。除夕(27日)、年初一(28日)台灣受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，中南部不受影響；北台灣天氣轉涼。

吳德榮根據歐洲中期預報中心(ECMWF)的電腦模式指出，第8至10天的模擬有較大的誤差，但值春節期間，故仍分析其預報結果，提供大家參考。不過，要注意其存有不確定性，且有時調整幅度也會很大，並不適合拿來做「重大決策」的依據。

(中時電子報)