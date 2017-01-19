明天大寒 彭啟明：提高警覺 恐今冬目前最冷

北部轉陰沉偶雨溫度略降，周五急降溫周末留意低溫。(氣象達人彭啟明臉書)

周五逢二十四節氣中的大寒，氣象達人彭啟明在臉書表示，溫度會大幅滑落急降溫，明顯會有變冷的感覺，這波最冷的時間點會落在周六到下周一、二，很有可能是今年入冬到目前最冷的一波，最冷的時間可能就是周六到周日的清晨，也請大家要提高警覺。

氣象達人彭啟明在臉書表示，預計今天北部整天陰沉，也因為雲量多，溫度開始下滑，清晨低溫相差不大，但白天高溫和昨天落差很大，北部今天高溫約在20度上下，中南部則可以24-26度，差別很大。周五又逢二十四節氣中的大寒，很有大寒的意境。

彭啟明說，這波鋒面雨勢今天會略微增加，北部會明顯有溼涼的感覺，晚上溫度隨冷空氣接近，會開始略降，但還不是很劇烈，會一直持續到周五的上半天，接下來乾冷空氣隨後報到，接下來溫度會大幅滑落急降溫，明顯會有變冷的感覺，這波最冷的時間點會落在周六到下周一、二，北部空曠地區低溫可能會有接近10度，西半部一直到嘉義台南也有機會拉到10-11度的低溫，很有可能是今年入冬到目前最冷的一波，最冷的時間可能就是周六到周日的清晨，也請大家要提高警覺。

彭啟明表示，這波冷空氣在下周緩慢回溫，速度不是很快，主要是不斷有幾波冷空氣南下，到過年前一周的溫度變化大致不大，是緩慢回溫的類型，早晚還是有冷的感覺，這當中可能年前有波水氣接近，有些短暫雨勢，不過越到年節溫度回溫更明顯，雖然目前還有變動空間，還有不確定性。

但越來越多的資料顯示，是一個回溫很舒適，不像是過年溫度氣氛的好天氣，彭啟明說，大家不要操之過急，過幾天等更明確的資料。不過台灣以北的東北亞，可就精彩了，大雪及低溫將會持續到年節，如果往北走，要非常注意被延誤的機會，要預作準備。

(中時電子報)