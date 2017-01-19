川普上台 北韓可能試射新型洲際飛彈

美國準總統川普20日即將入主白宮，據韓國多位高官及韓美軍事外交界消息透露，北韓近期製造了2枚車載新型洲際彈道飛彈（ICBM），並已釋出即將試射的訊息。

據韓聯社19日報導，韓國官員認為，北韓這時秀出飛彈是在預告試射，旨在向美國新政府釋放戰略信號。

韓美兩國研判，這兩枚車載飛彈就是金正恩在新年賀詞中揚言準備試射的洲際飛彈，並已進入發射就緒狀態，而發射時間比預期早的可能性升高。平壤曾透露，隨時都可能試射新飛彈，而據路透報導，熟悉北韓飛彈計畫的專家認為，這說法可信。

據分析，這款彈採二級火箭設計，彈長不超過15米，比先前的KN-08（19-20米）及其改良型KN-14（17-18米）短。這款飛彈被發現的具體時間，應該是9日左右，也就是美國將海基X波段雷達從夏威夷緊急調往西太平洋的時候。

軍事專家認為，新飛彈採用了北韓去年4月9日曝光試驗畫面的新型洲際彈道飛彈大功率發動機。韓國慶南大學遠東問題研究所教授金東燁指出，北韓很可能將上述3到4台液體燃料發動機捆綁後，作為該導彈的一級助推器。他並認為，北韓試射時將只點燃一級助推器，飛行距離不會達到洲際飛彈的射程下限5500公里，但仍會聲稱這次試射成功。

不具名的軍事消息人士向韓國朝鮮日報透露，韓國情報機關周三通報，最近他們發現北韓在搬運飛彈零組件，認為這是洲際彈道飛彈下半部，也更擔心，平壤即將試射飛彈。

這名消息人士指出，從長度與形狀看來，這款飛彈與傳統的舞水端飛彈（Musudan missile）不同，而去年北韓試射的，就是舞水端中程彈道飛彈。

此外，他並指出，北韓可能要將零件運到某處組裝。外界觀察家認為，北韓在慶祝勞動黨建黨70周年閱兵上公開的是KN-08移動式洲際彈道飛彈，而它還有一款改良的KN-14洲際彈道飛彈。

(中時電子報)