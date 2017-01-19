MLB》I-Rod 3人進名人堂 傳奇後援王霍夫曼5票飲恨
(10:00更新內文)美國大聯盟2017年名人堂票選結果今公布，明星捕手「I-Rod」羅瑞格茲(Ivan Rodriguez)、生涯808次盜壘成功的雷恩斯(Tin Raines)，以及敲出449轟的巴格威爾(Jeff Bagwell)三人入選。另外，傳奇後援王霍夫曼(Trevor Hoffman)，則以5票飲恨。
I-Rod第1次取得票選資格，得票率76%，剛好跨過75%門檻，成為史上第2位第1次取得名入堂票選資格，就入選的捕手；前一人是紅人隊班奇(Johnny Bench)。I-Rod征戰大聯盟21年，生涯獲7座銀棒獎、13次金手套，另2844支安打、阻殺率4成56，全為大聯盟史上捕手第一。
雷恩斯等待9年，是史上第5位在最後1次票選達陣，得票率高達86%。霍夫曼生涯601次救援成功，僅次於洋基李維拉(Mariano Rivera)的652次；霍夫曼得票率74%，僅差5票、1%就能超越名人堂門檻；霍夫曼最著名的球種為變速球，當他上場救援時，球隊主場會播放澳洲樂團AC/DC的〈地獄鐘聲〉(Hells Bells)，並命名為Trevor Time。
(中時電子報)
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