春節掃除發現4跡象 小心鼠鼠當室友

春節腳步近，家家戶戶開始大掃除，環保署提醒如果在大掃除時，發現家中出現4個跡象，就要懷疑有老鼠來跟你當室友。

行政院環境保護署表示，老鼠喜歡在夜間活動，要是民眾在大掃除時，或者平時看到鼠糞、鼠尿痕跡、食物殘渣跟數足跡，就應該要展開捕鼠行動。

環保署說，鼠糞部分，在老鼠活動的場所或取食地點，常散佈小條粒狀鼠糞；鼠尿則是在紫外光下可產生螢光；抽屜、櫥櫃、台階下常可發現老鼠吃的殘渣，如魚刺、骨頭、果殼等；老鼠慣行的路線，常形成明顯的路徑，留下明顯的足跡。

環保署指出，最常用的殺鼠方法是用殺鼠毒餌毒殺老鼠，市售的殺鼠劑大部份都為方法。目前的殺鼠劑大多為改良型緩效性的抗凝血劑，老鼠只要取食1次口服劑量，食後2~3天毒性開始發作，體內出血，且無痛苦地如睡眠般而死亡。

由於老鼠中毒症狀溫和，聰明的老鼠本身及其它鼠隻較不易察覺，所以不會產生老鼠忌食或警戒現象，且迄今無抗藥性的報告，防除效果良好。

為了要避免家中的小朋友或寵物誤食，環保署表示，殺鼠藥大多加入著色劑(如紅、綠、藍色等)，並不會影響老鼠的取食性，又可充當警戒色外，也規定登記上市的環境用藥老鼠藥均要加入苦味劑。

環保署說，施放殺鼠劑毒餌前，要將所有的食物收拾乾淨，垃圾、廚餘、餿水妥善處理、密蓋，斷絕鼠糧，使老鼠無處取食，逼不得已前來就吃毒餌。依照老鼠喜歡沿牆角行走的特性，施放殺鼠劑毒餌、捕鼠器或黏鼠板時，要沿著牆腳施放，尤其是牆腳拐彎處，最易為老鼠所接受。如老鼠警覺性太高，不敢前來取食時，可就地取材，利用地形地物設置成毒餌盒，將毒餌置於盒內，以增加老鼠取食率。1060119

(中央社)