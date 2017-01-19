北韓新型彈道飛彈 進入發射就緒狀態
韓美軍事外交界人士透露，北韓近期製造2枚新型彈道飛彈，已進入發射就緒狀態，發射時間可能比預期早。這兩枚應是北韓領導人金正恩在新年賀詞中揚言將試射的洲際飛彈。
南韓聯合新聞通訊社引述韓美兩國研判，這兩枚車載彈道飛彈採用2節式火箭設計，彈身長度不超過15公尺，比先前的KN-08（19-20公尺）及其改良型（17 -18公尺）都短。
報導引述南韓官員分析，北韓此時秀出新型飛彈旨在預告試射，向美國時間20日就職的美國川普政府釋放戰略訊息。
軍事專家們認為，這型飛彈應是採用北韓去年4月9日曝光的新型洲際彈道飛彈大功率發動機。
報導引述南韓慶南大學極東問題研究所教授金東燁表示，北韓很可能將上述3到4具液體燃料發動機組合後作為此新型導彈的1截助推器，並認為北韓試射時將只點燃1截助推器，飛行距離不會達到洲際飛彈的射程下限5500公里，但仍會聲稱此次試射成功。1060119
(中央社)
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