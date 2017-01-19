習近平倡人類命運共同體 提5大堅持
中國大陸國家主席習近平18日在聯合國日內瓦總部發表演講，闡述人類命運共同體理念，提出以對話協商、合作共贏等5大堅持，建設持久和平、共同繁榮的世界。
新華社報導，習近平瑞士時間18日傍晚在日內瓦萬國宮出席「共商共築人類命運共同體」高層會議，並以「共同構建人類命運共同體」為題發表主題演講。
習近平表示，人類正處在大發展、大變革、大調整時期，也處在一個挑戰層出不窮、風險日益增多的時代。為延續和平與發展，中國大陸的方案是「構建人類命運共同體，實現共贏共享」。
他指出，構建人類命運共同體，國際社會要從夥伴關係、安全格局、經濟發展、文明交流、生態建設等方面努力。
習近平提出5大堅持：堅持對話協商，建設持久和平的世界；堅持共建共享，建設普遍安全的世界；堅持合作共贏，建設共同繁榮的世界；堅持交流互鑑，建設開放包容的世界；堅持綠色低碳，建設清潔美麗的世界。
他並表示，中國大陸維護世界和平、促進共同發展、打造夥伴關係、支持多邊主義的決心不會改變。
習近平說，中國大陸將堅持走和平發展道路，「永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」；將繼續奉行互利共贏的開放戰略，進一步連結遍布全球的「朋友圈」，並堅定維護以聯合國為核心的國際體系。1060119
(中央社)
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