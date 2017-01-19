華仔隱瞞墜馬 朱麗倩嚇傻急飛泰國

劉德華今晨抵達香港。（圖／翻攝on.cc）

劉德華（華仔）日前人到泰國拍攝廣告，沒想到卻因馬兒發狂，導致他墜馬，更因被馬兒踩到，造成盤骨撕裂傷，消息一出嚇壞娛樂圈。不過華仔搭乘醫療的專機已在19日凌晨返抵香港，可據悉第一時間，他為避免家人擔心，並沒有透露病情，老婆朱麗倩是在事後知情後才急飛泰國。

華仔本周二在泰國拍廣告不慎墜馬，腰脊還因此被馬兒踩到骨裂，他在當地醫院留院一晚，18日才搭乘醫療專機返回香港。不過據悉他因不想家人擔心，受傷後都沒有對外透露，第一時間連愛妻都隱瞞，可朱麗倩在得知後著急飛往泰國，她最後是陪伴華仔一起搭醫療機回港。

今日凌晨華仔抵擋香港養和醫院，他帶著口罩躺在擔架上，但意識還算清楚，朱麗倩則是搭乘另一車陪伴進入醫院。只是昨因採訪媒體實在太多，華仔第一時間無法順利下救護車，讓不少粉絲心疼，但他也特地在網上發文報平安，望大家別太擔心。

(中時電子報)