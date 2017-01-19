龜吼漁港小旅行！採買年貨、萬里蟹等你來品嚐

在龜吼漁港景觀平台眺望無敵海景，讓人心曠神怡。（新北市漁業處提供）

快到農曆新年了，除了南北貨、各式肉料理外，如有尚青海鮮那就更美味了！快要過年了，還在為年菜煩惱嗎？還不知到哪裡辦年貨嗎？來趟「龜吼漁港」小旅行吧！除能採買年貨外，漁夫市集就位於美麗的維納斯海岸旁，並設有觀景平臺，民眾用餐完畢後可登高遠眺基隆嶼，欣賞萬里區特有的美麗海岸線呢！

快到新北市龜吼漁夫市集採買尚青魚貨為年節加菜! 還可到附近的野柳地質公園、萬里獅子公園郊遊，欣賞美麗北海岸海景風光，或是到野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，吃喝玩樂一次滿足，新北市政府農業局歡迎民眾來龜吼漁夫市集走春賞風光！

清蒸花蟹美味又大器，是年菜的好選擇。（新北市漁業處提供）

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，場內共有42家攤商，許多攤商更是由在地船家進港後直營開店販售，提供尚青的生鮮海產，更以盛產新北特產「萬里蟹」聞名，春節期間主打花蟹及貢寮在地養殖的九孔鮑、黑盤鮑、花蟹；九孔鮑、黑盤鮑、另外也提供白鯧、紅條、紅甘、龍蝦等各式應景魚貨，絕對讓今年的年夜飯更澎湃豐盛、年年有魚（餘）！

此外，龜吼漁夫市集今（106）年春節僅除夕當天（1/27）提早於中午12點休市，隔日初一即恢復正常營業(營業時間：10:30至17:30)，市集內也有提供熟食料理的攤商，歡迎民眾趁春節闔家光臨，選購新鮮的海產後，交由攤商直接烹調，現場就能品嘗到最鮮甜的到地海味！

野柳保安宮開漳聖王香火鼎盛，保庇信眾平安。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，絕對新鮮美味！

此外，漁夫市集就位於美麗的維納斯海岸旁，並設有觀景平臺，民眾用餐完畢後可登高遠眺基隆嶼，欣賞萬里區特有的美麗海岸線，亦可驅車前往鄰近的野柳地質公園及萬里獅子公園郊遊踏青，或是到野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，祈求闔家平安，歡迎民眾到龜吼漁夫市集走春，闔家同樂慶新春。

(中時電子報)