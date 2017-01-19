貴州推酒席新規 陸媒：公權力越界
貴州凱里近期發布新規，要求重婚、再婚者不得操辦酒席。該規定引發外界質疑、議論，大陸媒體評論也認為，黨政部門權力越界了！
據大陸官媒央視(CCTV)訊息，貴州凱里市印發《凱裡市規範操辦酒席行為實施辦法（試行）》通知，重新對婚喪操辦酒席範圍、規模和申報程序進行修改，規定重婚、再婚不得操辦酒席，一事多辦、一事多地辦等情況也屬違規操辦酒席行為。無獨有爾，去年貴州遵義鳳岡縣也有類似的《辦法》，其中更要求普通群眾辦酒席要「打報告」。
上述政策關係到日常生活層面，茲事體大，引發各界爭議。爭議的焦點在於，中共中央禁奢的方向是針對黨員幹部、公職人員，目的在於反貪腐，而把對官員的要求任意推及社會大眾，其適用性實在值得商榷。
報導評論認為，「法無授權不可為」是法治的基本要求，況且再婚與復婚人士也不代表其經營婚姻的願望有打折扣。現在僅靠一紙文件就要取消人民辦酒席的自由，公部門權力的確在這邊越界了。
由於辦酒席屬於習俗的層面，這種文化並非一夜之間形成，要改變它是不可能一蹴而就的。最好的方法還是因人制宜、分別施策，由政府為整個社會作出表率。
(中時電子報)
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