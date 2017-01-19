學測屏東考區開放試場 3369人應考

我要評比

大學學科能力測驗考試屏東考區共有3369人應考，設置在屏東大學民生校區、林森校區及屏東女中3個考場，今天下午2時至4時開放試場，供考生熟悉試場及座位。

負責試務的屏東大學表示，屏東考區105年度3438人應考，今年減至3369人應試，共81個試場。

屏東大學提醒考生，禁止「穿戴式裝置」，如智慧型眼鏡、智慧型手環、具聲控GPS、錄音、拍照、傳輸資料的智慧型手錶。

每年最常見學生遺失准考證，屏東大學請同學務必要隨身攜帶相關證件（身分證、居留證、護照、駕駛執照、全民健康保險卡之1，不必帶照片)，以備不時之需。1060119

(中央社)