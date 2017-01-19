禽流感升溫 前往疫區謹守5要6不
國際禽流感疫情升溫，中國大陸、香港、澳門都傳出有人類感染H7N9禽流感個案，嘉義市衛生局提醒民眾，前往疫區要謹守「5要、6不」原則。
所謂「5要」即：要勤洗手、要施打流感疫苗、要熟食、要均衡飲食、要適當運動及充足睡眠。
「6不」為：不靠近或餵食候鳥、不購買或飼養來源不明的禽鳥、不到活禽市場及飼養場、不隨意棄置病死禽鳥、不生食禽鳥蛋類或製品、不私自攜帶禽鳥入境。
衛生局指出，農曆春節期間是旅遊旺季，但每年11月至隔年5月為H7N9流行季節，目前除了中、港、澳通報人類感染H7N9禽流感人數增加外，南韓疫情也相當嚴峻。
根據外電報導，南韓爆發史上最嚴重的禽流感疫情，自去年11月以來，迄今已經撲殺超過3000萬隻家禽。
衛生局表示，禽流感病毒存在於禽類呼吸道飛沫顆粒及排泄物中，人類主要是透過吸入及接觸受感染禽類的分泌物、飛沫或受污染環境等途徑而感染。
由於中、港、澳通報人類感染H7N9禽流感個案，多具有禽類及活禽市場暴露史，因此衛生局提醒前往疫區的民眾，應注意自我防護及個人衛生，並遵循「5要、6不」原則。
衛生局提醒民眾，返國後應自主健康管理，如出現發燒、咳嗽等症狀，應立即戴口罩就醫，並主動告知醫師TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形）。1060119
(中央社)
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